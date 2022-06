Juve, non solo Cambiaso: nel mirino un altro giovane del Genoa | Mercato (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 14:47:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Riscattato Nicolò Rovella, fatta o quasi per Andrea Cambiaso, il cui passaggio in bianconero dovrebbe essere definitivo ufficialmente nei prossimi giorni, la Juventus ha avvistato sempre in casa Genoa un altro giovane molto interessante. Il nuovo obiettivo ligure della dirigenza della Vecchia Signora sarebbe Michele Besaggio, numero 10 e trascinatore della Primavera rossoblù. Classe 2002, ottima visione di gioco e piede raffinato, Besaggio è considerato da molti osservatori uno dei talenti più promettenti del nostro calcio. Motivo per il quale il Grifone difficilmente vorrebbe privarsene. Una volontà che tuttavia non sembra spaventare la Juventus, pronta a presentare la sua offerta al club e ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 14:47:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Riscattato Nicolò Rovella, fatta o quasi per Andrea, il cui passaggio in bianconero dovrebbe essere definitivo ufficialmente nei prossimi giorni, lantus ha avvistato sempre in casaunmolto interessante. Il nuovo obiettivo ligure della dirigenza della Vecchia Signora sarebbe Michele Besaggio, numero 10 e trascinatore della Primavera rossoblù. Classe 2002, ottima visione di gioco e piede raffinato, Besaggio è considerato da molti osservatori uno dei talenti più promettenti del nostro calcio. Motivo per il quale il Grifone difficilmente vorrebbe privarsene. Una volontà che tuttavia non sembra spaventare lantus, pronta a presentare la sua offerta al club e ...

