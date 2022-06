Jovanotti, la figlia Teresa dopo la malattia: “La mia cura in un fumetto” (Di martedì 28 giugno 2022) La cura raccontata in un fumetto. È questa l’idea che ha spinto il nuovo progetto di Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, che sta diventando pian piano un’affermata fumettista e illustratrice. La ragazza nel 2021, attraverso il suo profilo Instagram, aveva svelato la lunga lotta contro un’aggressiva forma di tumore, il linfoma di Hodgkin, dal quale oggi è guarita. Teresa Cherubini: “Racconto la mia malattia in un fumetto” La figlia di Jovanotti, Teresa Cherubini, che ha affrontato e sconfitto il linfoma di Hodgkin, in collaborazione con Casa Oz, ha creato un fumetto per raccontare la malattia e la cura. I testi sono a cura del ... Leggi su dilei (Di martedì 28 giugno 2022) Laraccontata in un. È questa l’idea che ha spinto il nuovo progetto diCherubini, ladi, che sta diventando pian piano un’affermata fumettista e illustratrice. La ragazza nel 2021, attraverso il suo profilo Instagram, aveva svelato la lunga lotta contro un’aggressiva forma di tumore, il linfoma di Hodgkin, dal quale oggi è guarita.Cherubini: “Racconto la miain un” LadiCherubini, che ha affrontato e sconfitto il linfoma di Hodgkin, in collaborazione con Casa Oz, ha creato unper raccontare lae la. I testi sono adel ...

