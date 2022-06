Johnny Depp torna alle origini, “trattativa con la Disney per i nuovi film dei Pirati, accordo da 300 milioni di dollari” (Di martedì 28 giugno 2022) Un ritorno alle origini, nei panni del pirata amatissimo dal pubblico di ogni parte del mondo. Dopo la vittoria nel processo di diffamazione contro Amber Heard, Johnny Depp potrebbe tornare a interpretare Jack Sparrow nella saga de “I Pirati dei Caraibi”. Secondo il media australiano Poptonic, l’attore starebbe trattando con la Disney per un accordo da 300 milioni di dollari. Sarebbe il sesto film da protagonista per Depp, che è stato il cardine delle pellicole sui “Pirati” negli ultimi quindici anni: la più recente, “Dead Men Tell No Tales”, è uscita nel 2017, prima della rottura dell’attore con la Disney in seguito alle denunce di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Un ritorno, nei panni del pirata amatissimo dal pubblico di ogni parte del mondo. Dopo la vittoria nel processo di diffamazione contro Amber Heard,potrebbere a interpretare Jack Sparrow nella saga de “Idei Caraibi”. Secondo il media australiano Poptonic, l’attore starebbe trattando con laper unda 300di. Sarebbe il sestoda protagonista per, che è stato il cardine delle pellicole sui “” negli ultimi quindici anni: la più recente, “Dead Men Tell No Tales”, è uscita nel 2017, prima della rottura dell’attore con lain seguitodenunce di ...

