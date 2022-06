Pubblicità

iconanews : Ivass: proposta a governo per diventare ente di Bankitalia - fisco24_info : Ivass: proposta a governo per diventare ente di Bankitalia: Autonomia ma integrazione personale e supporto -

Agenzia ANSA

Oral', nato nel 2013 sulle ceneri dell'Ivasp, ha già un legame con Banca d'Italia il cui dg ricopre per legge la carica di presidente. "Abbiamo trovato, ci pare, orecchie attente; attendiamo ora ...... ha indicato il suo primo obiettivo, ovvero la redazione delladi legge 'Statuto dell'... rileva Coviello, 'è dimostrata dai continui reclami presentati all'(l'Autorità di controllo del ... Ivass: proposta a governo per diventare ente di Bankitalia - Ultima Ora D'intesa con la Banca d'Italia, è stato proposto al governo un articolato progetto che vedrebbe l'Ivass trasformarsi in ente strumentale della Banca, con un'ancora maggiore razionalizzazione ...(ANSA) - ROMA, 28 GIU - L'Ivass, l'istituto di vigilanza sulle assicurazioni, ha proposto al governo di trasformarsi in ente strumentale della Banca d'Italia. Lo ha affermato il presidente, Luigi ...