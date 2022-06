Ivana Mrazova | damigella d’onore al matrimonio | il vestito è un sogno ad occhi aperti

Leggi su altranotizia

(Di martedì 28 giugno 2022)è di una bellezza disarmante e in occasione deldi una cara amica, alla quale ha fatto da, si è presentata vestita così. La bellissima modella ceca ha incantato i telespettatori italiani con la sua straordinaria bellezza. Si è fatta poi conoscere più a fondo con la partecipazione alla seconda edizione del Gf Vip.-Altranotizia (fonte: Google)ha fatto molta strada dai suoi esordi nel mondo dello show business. Di recente ha stupito i fan che non si aspettavano di vederla così. Come si è presentata alinaspettata...