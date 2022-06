Ius Scholae: Fratoianni, 'approviamolo subito' (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Da Bologna un messaggio forte e chiaro di giustizia e uguaglianza, che scalda il cuore e fa ben sperare: ieri il consiglio comunale di Bologna ha approvato la delibera presentata da Coalizione Civica, inserendo lo Ius Soli come principio fondamentale nel proprio statuto e conferendo la cittadinanza onoraria a 11mila minori stranieri che vivono e studiano in città. Un riconoscimento simbolico, che manifesta però un impegno preciso nel garantire l'uguaglianza e la partecipazione sostanziale di chiunque alla vita pubblica della città". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Ma è anche un messaggio indirizzato direttamente - prosegue il leader di Si - ad un Parlamento e un governo colpevolmente assenti. Per noi di Sinistra Italiana, la dimostrazione che le forze unite della sinistra ecologista e delle realtà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Da Bologna un messaggio forte e chiaro di giustizia e uguaglianza, che scalda il cuore e fa ben sperare: ieri il consiglio comunale di Bologna ha approvato la delibera presentata da Coalizione Civica, inserendo lo Ius Soli come principio fondamentale nel proprio statuto e conferendo la cittadinanza onoraria a 11mila minori stranieri che vivono e studiano in città. Un riconoscimento simbolico, che manifesta però un impegno preciso nel garantire l'uguaglianza e la partecipazione sostanziale di chiunque alla vita pubblica della città". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “Ma è anche un messaggio indirizzato direttamente - prosegue il leader di Si - ad un Parlamento e un governo colpevolmente assenti. Per noi di Sinistra Italiana, la dimostrazione che le forze unite della sinistra ecologista e delle realtà ...

