Ius scholae, finte nozze per sostenere la riforma della cittadinanza: tra le testimoni anche Bianca Balti. Brescia: "Camera approvi entro l'estate" (Di martedì 28 giugno 2022) Alla vigilia dell'approdo a Montecitorio del testo della riforma sulla cittadinanza, lo "Ius scholae", previsto per il 29 giugno, in piazza Capranica a Roma è andato in scena un 'matrimonio simbolico'. Ma lo 'sposo', l'Italia, spiegano gli organizzatori, "non si è ancora presentato", mentre ad attendere ci sono "un milione di giovani che ancora non sono riconosciuti e restano senza diritti". Lo Ius scholae permetterebbe a chi nasce in Italia da genitori stranieri, residenti regolari, o a chi arriva entro e non oltre i 12 anni di età, di poter acquisire la cittadinanza dopo aver frequentato un ciclo scolastico quinquennale. O su richiesta dai genitori, o dello stesso minore, entro due anni dal compimento del 18esimo anno di età.

