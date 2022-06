Ius scholae, Camera: ok commissione al mandato al relatore, maggioranza si spacca (Di martedì 28 giugno 2022) Il testo punta a riconoscere il ruolo della scuola consentendo a quasi un milione di under 18 (nati in Italia o arrivati entro i 12 anni) la possibilità di chiedere la cittadinanza italiana dopo aver ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 giugno 2022) Il testo punta a riconoscere il ruolo della scuola consentendo a quasi un milione di under 18 (nati in Italia o arrivati entro i 12 anni) la possibilità di chiedere la cittadinanza italiana dopo aver ...

Pubblicità

LaStampa : Enrico Letta: “Una vittoria contro il populismo. Ma adesso serve un nuovo Ulivo. Giù le tasse sul lavoro e Ius Scho… - Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione Affari costituzionali della Camera alla proposta di legge sulla cittadinanza sulla bas… - elio_vito : Non credo alla destra, a Meloni, a Salvini (Forza Italia è come sempre al traino) quando dicono che non cambieranno… - ricopallo : @matteosalvinimi Ora approvano lo ius scholae A breve ripropongono ddl Zan. Gli sbarchi continuano incessantement… - OJDMILANO : @matteosalvinimi Un bambino che nasce e cresce in Italia deve essere Italiano ! Punto ! Vaffanculo il Ius Sanguinis… -