Italia-Usa pallanuoto femminile, quando si gioca la semifinale dei Mondiali: orario, programma, tv, streaming (Di martedì 28 giugno 2022) L’Italia affronterà gli USA nella semifinale dei Mondiali 2022 di pallanuoto femminile. Le azzurre hanno travolto la Francia e si sono guadagnate la sfida contro le americane, che invece hanno surclassato la Spagna. L’appuntamento è per giovedì 30 giugno alle ore 16.00 nella vasca di Budapest (Ungheria). Il Setterosa, capace di battere le padrone di casa nella fase a gironi, partiranno con gli sfavori del pronostico: di fronte si troveranno la corazzata a stelle e strisce, ma le azzurre hanno comunque tutte le carte in regola per fronteggiare a viso aperto le fortissime Campionesse Olimpiche. L’Italia è rinata dopo aver mancato la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020 e ora spera in un colpaccio assoluto che varrebbe l’accesso all’atto conclusivo della rassegna iridata. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) L’affronterà gli USA nelladei2022 di. Le azzurre hanno travolto la Francia e si sono guadagnate la sfida contro le americane, che invece hanno surclassato la Spagna. L’appuntamento è per giovedì 30 giugno alle ore 16.00 nella vasca di Budapest (Ungheria). Il Setterosa, capace di battere le padrone di casa nella fase a gironi, partiranno con gli sfavori del pronostico: di fronte si troveranno la corazzata a stelle e strisce, ma le azzurre hanno comunque tutte le carte in regola per fronteggiare a viso aperto le fortissime Campionesse Olimpiche. L’è rinata dopo aver mancato la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020 e ora spera in un colpaccio assoluto che varrebbe l’accesso all’atto conclusivo della rassegna iridata. Di seguito il ...

Pubblicità

marcocappato : Se la sinistra italiana usasse la stessa energia spesa oggi nelle dichiarazioni sull'aborto negli USA per battersi… - marcocappato : +++ FLASH +++ Usa, abolita storica sentenza aborto +++ (ANSA) Anche da una brutta notizia si può trarre forza per… - emmabonino : I diritti non sono scritti nelle tavole della legge: se non li difendi ogni giorno ti svegli una bella mattina e no… - Ao_estica_zz : RT @InMonsterland: A breve vogliono chiudere un laboratorio di analisi asl che fa due milioni e mezzo tre milioni di analisi ogni anno. Fog… - polloncombinag5 : RT @intuslegens: Le grandi civiltà del mondo si incontrano per progettare il futuro. Mentre i barbari USA organizzano pandemie e tramano gu… -