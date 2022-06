Italia Polo Challenge | Roberto Ciufoli | ' Io | i cavalli eGabriel Batistuta Ho il polo nel cuore'

Italia Polo Challenge, Roberto Ciufoli: 'Io, i cavalli e...Gabriel Batistuta. Ho il polo nel cuore' (Di martedì 28 giugno 2022) Italia polo Challenge, Roberto Ciufoli: 'Io, i cavalli e... Gabriel Batistuta. Ho il polo nel cuore'. Per le vie del centro storico di Archena, si è tenuta la suggestiva sfilata du apertura della ... Leggi su leggo (Di martedì 28 giugno 2022): 'Io, ie... Gabriel. Ho ilnel'. Per le vie del centro storico di Archena, si è tenuta la suggestiva sfilata du apertura della ...

Pubblicità

Sevenpress : La squadra di Polo Pony della Sardegna all’Italia Polo Challenge di Arzachena - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA POLO CHALLENGE - Giachetti (Fise): 'Grazie Arzachena per aver creduto nel polo, saranno giorni splendidi' https:… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA POLO CHALLENGE - Giachetti (Fise): 'Grazie Arzachena per aver creduto nel polo, saranno giorni splendidi' https:… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA POLO CHALLENGE - Giachetti (Fise): 'Grazie Arzachena per aver creduto nel polo, saranno giorni splendidi' https:… - napolimagazine : ITALIA POLO CHALLENGE - Giachetti (Fise): 'Grazie Arzachena per aver creduto nel polo, saranno giorni splendidi' -