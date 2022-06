Istanbul Pride, la Polizia carica i manifestanti: violenze e 400 arresti, i video choc (Di martedì 28 giugno 2022) Sappiamo tutti quanto sia difficile la situazione per la comunità LGBTQ+ in Turchia. Come se non bastasse dal 2014 il governo ha negato l’autorizzazione a tutti i Pride. Le cose non sono cambiate quest’anno, visto che i governatori distrettuali di Beyo?lu e Kad?köy lo scorso 20 giugno hanno emesso il divieto della durata di una settimana per qualsiasi manifestazione (giusto per impedire il Pride di Istanbul). Gli attivisti LGBTQ però non si sono fatti scoraggiare: “Oggi, con l’inizio della 30a Settimana del Pride di Istanbul, la Polizia ha ispezionato i luoghi in cui si sarebbero dovuti svolgere gli eventi, con il pretesto di un ‘controllo generale’”. “Le forze dell’ordine hanno cercato di fare pressione sui presenti chiedendo i documenti. Vorremmo ringraziare tutta la nostra rete di ... Leggi su biccy (Di martedì 28 giugno 2022) Sappiamo tutti quanto sia difficile la situazione per la comunità LGBTQ+ in Turchia. Come se non bastasse dal 2014 il governo ha negato l’autorizzazione a tutti i. Le cose non sono cambiate quest’anno, visto che i governatori distrettuali di Beyo?lu e Kad?köy lo scorso 20 giugno hanno emesso il divieto della durata di una settimana per qualsiasi manifestazione (giusto per impedire ildi). Gli attivisti LGBTQ però non si sono fatti scoraggiare: “Oggi, con l’inizio della 30a Settimana deldi, laha ispezionato i luoghi in cui si sarebbero dovuti svolgere gli eventi, con il pretesto di un ‘controllo generale’”. “Le forze dell’ordine hanno cercato di fare pressione sui presenti chiedendo i documenti. Vorremmo ringraziare tutta la nostra rete di ...

