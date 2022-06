Isola dei Famosi | quanto ha guadagnato Nicolas Vaporidis con la vittoria | la cifra folle

(Di martedì 28 giugno 2022) Dopo esattamente 99 giorni di permanenza in Honduras, sull’dei, ieri i telespettatori, quelli che hanno seguito da sempre il reality di Canale 5, hanno deciso di premiare. È lui, l’attore romano, il vincitore dell’edizione più lunga di sempre. Maha? Qual è stato il suo cachet per tutte quelle settimane, tra mancanza di cibo e stanchezza? Lo ‘stipendio’ di: ecco aammonta il cachet, stando alle indiscrezioni, sembrerebbe essere stato uno dei concorrenti più pagati di questa edizione. Il cachet, lo ricordiamo, varia da personaggio a personaggio: più il vip è noto, più il guadagno, come accadeva anche per il GF ...

Si è conclusa ieri, lunedì 27 giugno, la 16esima edizione dell'Famosi, il reality che vede un gruppo di VIP costretti a vivere come naufraghi in Honduras. A trionfare è stato l'attore e produttore cinematografico Nicolas Vaporidis che ritorna così in ...