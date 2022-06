Isola dei Famosi | le prime parole di Nicolas Vaporidis dopo il trionfo

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - IsolaDeiFamosi : Un luogo speciale che ha raccontato per più di novanta giorni sorprese ed emozioni dei nostri Naufraghi. Si spengon… - a83961129 : @marco73rm Quella a dx ha presentato l'isola dei famosi!?????????? - eclissidelcuore : RT @oocisola: “il premio è il più brutto della storia dell’isola dei famosi buonanotte” ~ ilary blasi. #isola -

Ospite nel programma radiofonico Non Succederà Più, l'ex gieffino e figlio di Alba Parietti ha commentato l'ultima stagione de L'famosi , che si è conclusa ieri con la vittoria di Nicolas ...Floriana Secondi contro la vittoria di Nicolas Vaporidis all'Famosi 2022 Con un plebiscito, Nicolas Vaporidis ha vinto l'Famosi 2022 battendo Luca Daffrè . Un risultato che è stato accolto con gioia dalla maggior parte del pubblico anche se ...Il turismo non si inventa va stimolato con la qualità dei servizi offerti». Non è il primo finanziamento che la Regione destina all’isola di Mozia. Sono già stati investiti, infatti, quattro milioni e ...Finita l’avventura all’Isola dei famosi, sembra non destinato a proseguire il rapporto tra Pamela Petrarolo ed Edoardo Tavassi. A suggerirlo sono le dichiarazioni rese dalla ex naufraga in un’intervis ...