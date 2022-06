Isola dei Famosi | l’assurda trasformazione di Guendalina | il prima e il dopo

Leggi su altranotizia

(Di martedì 28 giugno 2022)deiTavassi è stata protagonista di un’incredibileche ha voluto documentare lei stessa. Ile ilha lasciato senza fiato i fan. L’ex naufraga ha intrapreso il suo percorso insieme al fratello Edoardo e ha dimostrato tenacia e combattività. Durante il suo percorso all’deiha messo tutta se stessa per rendersi utile ed aiutare il gruppo.deiTavassi-Altranotizia (fonte: Google)Tavassi ha scelto di terminare il percorso in Hondurasaver appreso che il programma sarebbe proseguito per un altro mese. Questo per stare accanto ai figli e soprattutto per ...