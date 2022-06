Isola dei Famosi | il pubblico contro Ilary Blasi | Dicci la verità su Edoardo Tavassi | non siamo stupidi

(Di martedì 28 giugno 2022) Questa sedicesima edizione de L'deisi è conclusa lunedì 27 giugno, con la vittoria, più che meritata, di Nicolas Vaporidis. Una vittoria forse anche un po' scontata - diciamoci la- ma che ha lasciato l'amaro in bocca a tanti. Nicolas Vaporidis è stato proclamato vinccitore dell'edizione più lunga della storia de L'dei. Come molti sapranno, la finale era stata fissata al 23 maggio, ma visto l'alto numero di ascolti, la Produzione ha deciso di prorogare la data al 27 giugno. Un vero peccato per quei concorrenti quali Roger Balduino edche, già molto provati dall'esperienza, hanno subìto degli infortuni che li hanno costretti ad abbandonare il gioco prima della tanto attesa finale. "Tra i finalisti non ci sono tutti" ha ...

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - IsolaDeiFamosi : Un luogo speciale che ha raccontato per più di novanta giorni sorprese ed emozioni dei nostri Naufraghi. Si spengon… - pocahonthas96 : RT @IsolaDeiFamosi: Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - AnDyllinger : @AleAntinelli Io direi #quartadose, boosterino di richiamo, miocardite, Isola dei Famosi ???? -

