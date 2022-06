Isola dei Famosi | brutto incidente | ha raccontato tutto in diretta

(Di martedì 28 giugno 2022) Finale con occhio nero per Alvin: l’inviato de L’deihainilavuto in Honduras. Questa edizione de L’deisi è distinta per la considerevole cifra di infortuni che hanno costretto molti naufraghi ad abbandonare il gioco. Ieri è andata in onda l’ultima puntata di quest’anno che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - IsolaDeiFamosi : Un luogo speciale che ha raccontato per più di novanta giorni sorprese ed emozioni dei nostri Naufraghi. Si spengon… - BaritaliaNews : Ilary Blasi scatenatissima con Nicola Savino e Vladimir Luxuria a cena per brindare alla fine dell’Isola dei famosi - Anast1Maddalena : RT @W06Anna: 'Il naufrago che vince l'isola dei famosi 2022 è NICOLAS VAPORIDIS' LA VITTORIA PIÙ MERITATA NELLA STORIA DELL'ISOLA #isola… -

Replica finaleFamosi 2022/ Come rivedere la puntata in streaming e su...All'Famosi una sorpresa ha fatto commuovere Mercedesz: per la finalissima è intervenuta la mamma, Eva Henger, che le ha chiesto scusa. Non solo la vittoria di Nicolas Vaporidis : la finale dell' ...Finale con occhio nero per Alvin: l’inviato de L’Isola dei Famosi ha raccontato in diretta il brutto incidente avuto in Honduras. Questa edizione de L’Isola dei Famosi si è distinta per la ...La conduttrice dell'Isola dei famosi, Ilary Blasi si è lasciata andare al divertimento nella serata dedicata alla fine dei giochi. Durante la cena di fine reality la conduttrice si diverte con Nicola ...