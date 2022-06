Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni torna sull’isola: la reazione di Carmen (VIDEO) (Di martedì 28 giugno 2022) Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni per il gran finale è tornato sull’Isola per una sorpresa speciale a mamma Carmen: la sua reazione Isola dei Famosi, nel corso dell’ultima puntata Alessandro Iannoni è tornato sull’Isola per una sorpresa speciale a sua madre. L’ex naufrago lo scorso marzo è sbarcato in Honduras in coppia con sua madre Carmen Di Pietro per intraprendere questa inedita avventura direttamente sull’Isola dei Famosi. L’ex naufrago è entrato in punta di piedi nel cuore di milioni di italiani durante la sua permanenza sull’Isola. L’amato Alessandro a pochi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 giugno 2022)deiper il gran finale èto sull’per una sorpresa speciale a mamma: la suadei, nel corso dell’ultima puntatato sull’per una sorpresa speciale a sua madre. L’ex naufrago lo scorso marzo è sbarcato in Honduras in coppia con sua madreDi Pietro per intraprendere questa inedita avventura direttamente sull’dei. L’ex naufrago è entrato in punta di piedi nel cuore di milioni di italiani durante la sua permanenza sull’. L’amatoa pochi ...

