Isola | Alvin cita Totti e lascia Ilary senza parole | “Francesco aveva ragione”

trash_italiano : Ilary, Alvin, Vladimir e Nicola semplicemente perfetti. Un'edizione che avrebbe meritato più ascolti. #Isola - Liliwhities : RT @trash_italiano: Ilary, Alvin, Vladimir e Nicola semplicemente perfetti. Un'edizione che avrebbe meritato più ascolti. #Isola - sonoingenua_ : Alvin e Nicolas ?? Vi prego già mi mancano soprattutto Nicolas ?? #isola - italianspainish : RT @CodispotiMiriam: Alvin molto più professionale e preparato di Alfonso Signorini!! Andava detto…. #isola #GFvip - Anast1Maddalena : RT @CodispotiMiriam: Alvin molto più professionale e preparato di Alfonso Signorini!! Andava detto…. #isola #GFvip -

Inviato in Honduras,. Sono arrivati in finale: Carmen di Pietro, Nicolas Vaporidis (entrambi arrivati sull'fin dal primo giorno di gara) , Luca Daffré (entrato solo il 16 maggio); Maria ......nell'edizione dell'più lunga di sempre, iniziata il 21 marzo scorso con ben 25 puntate in diretta condotte da Ilary Blasi , affiancata in studio da Vladimir Luxuria , Nicola Savino e da...Isola dei Famosi: si è conclusa nella notte la sedicesima edizione ... Poi ci sono per esempio immagini dei ritorno dei naufraghi insieme all’inviato Alvin (in trenino e in elicottero); post di ...MILANO - Chiusura in bellezza per “L’isola dei famosi”, ieri sera su Canale 5. La finale del reality show condotto da Ilary Blasi e prodotto da Banijay Italia è stata leader della serata con il 23.3% ...