Isola 16, il reality di Ilary Blasi chiude col botto: ecco gli ascolti della finalissima

ascolti Lunedì 27 Giugno: Chi ha vinto la sfida fra L'Isola dei Famosi e Ben is back su Rai Uno? Ieri sera è andata in onda la finale del reality show condotto da Ilary Blasi per il secondo anno consecutivo. Opinionisti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall'Honduras Alvin, per un'ultima emozionante puntata che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis. Secondo classificato, Luca Daffrè. Soltanto terza Carmen Di Pietro, dopo aver perso al televoto flash contro l'attore romano. Sulla rete ammiraglia invece è andata in onda la pellicola diretta da Peter Hedges con Julia Roberts. ecco tutti i dati Auditel pubblicati da Davidemaggio.it: Nella serata di ieri, lunedì 27 giugno 2022, su Rai1 Ben is back ha conquistato 2.144.000 spettatori pari al 13.3% di share.

giuliana1655 : RT @DlORDEPP: Nicolas é quello che ha avuto uno dei percorsi più belli nella storia dei reality. É partito odiato da tutti e sembrava che n… - giuliana1655 : RT @marysole77: Vince un 40enne che faceva l'attore e che non ha mai bazzicato i reality ne sgomitato per parteciparvi.Una vittoria in cont… - 95_addicted : RT @justtmat: temo che non riavremo più un’edizione di un reality così unproblematic divertente e leggera come quella appena conclusasi del… - Trash___Boy : Ora che è finita, lo dico. Di quest'edizione dell'#isola salvo soltanto Vladimir Luxuria che, a mio parere, è la… - IsaeChia : #Isola 16, il reality di Ilary Blasi chiude col botto: ecco gli ascolti della finalissima Tutti i dati auditel del… -