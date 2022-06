Ischia | morta Cassandra Mele | il dramma che scuote l' Esercito italiano

(Di martedì 28 giugno 2022). Una donna di 37 anni, infatti, è stata travolta e uccisa. La vittima è, caporal maggiore dell'. La vittima è stata falciata mentre percorreva in bici via Giovanbattista Vico. Per cause ancora da accertare, lasi è schiantata frontalmente con un'auto che arrivava in senso di marcia opposto. Alla guida del veicolo una ragazza di 26 anni. La caporal maggiore dell'sul colpo. Secondo quanto si apprende, la posizione dell'autista è attualmente al vaglio degli inquirenti. Sulla disgrazia stanno indagando i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia e della stazione di

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina, 28 giugno, a. Ma il bilancio è tragico: una donna di 37 anni, che era alla guida della bici, ènell'...La donna stava percorrendo in bicicletta una strada periferica del comune diPorto, in zona San Michele , quando per cause non ancora chiare si è scontrata con una vettura che proveniva dalla ...Napoli, 28 giu. (LaPresse) - È morta dopo essere stata investita da un'auto mentre percorreva in bicicletta una strada sull'isola di Ischia: Cassandra Mele, ...Incidente in bici nella mattinata di oggi una donna si schianta su un'auto a Ischia: morta una ragazza 37enne, caporal maggiore dell'Esercito ...