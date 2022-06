Ischia, donna in bici si schianta contro auto: muore caporale dell’Esercito (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Incidente stradale mortale stamane ad Ischia dove una donna 37enne del luogo, caporale maggiore dell’Esercito Italiano, è deceduta a seguito dell’impatto con una autovettura. La donna stava percorrendo in bicicletta una strada periferica del comune di Ischia Porto, in zona San Michele, quando per cause non ancora chiare si è scontrata con una vettura che proveniva dalla corsia opposta e condotta da una donna. Lo scontro è stato talmente violento da non lasciare scampo alla ciclista, probabilmente deceduta sul colpo. Sul luogo si trovano ora le forze dell’ordine che dovranno ricostruire l’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Incidente stradale mortale stamane addove una37enne del luogo,maggioreItaliano, è deceduta a seguito dell’impatto con unavettura. Lastava percorrendo incletta una strada periferica del comune diPorto, in zona San Michele, quando per cause non ancora chiare si è scontrata con una vettura che proveniva dalla corsia opposta e condotta da una. Lo sè stato talmente violento da non lasciare scampo alla ciclista, probabilmente deceduta sul colpo. Sul luogo si trovano ora le forze dell’ordine che dovranno ricostruire l’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

