Ischia da stamattina senz’acqua per un guasto alla Centrale elettrica (Di martedì 28 giugno 2022) Da stamattina l’isola d’Ischia è senza acqua a causa di un grosso guasto che si è verificato alla Centrale elettrica di Melito (Napoli). In una nota Evi, società che gestisce il servizio idrico integrato sull’isola d’Ischia, spiega che “questa circostanza ha sconvolto il sistema costituito dalle centrali di sollevamento idrico gestite dalla Regione Campania la quale, a metà mattinata di oggi, ha dovuto interrompere completamente la fornitura idrica all’isola d’Ischia. Sono state chiuse tutte e tre le condotte sottomarine che alimentano la maggiore delle isole partenopee”. Al momento, prosegue Evi, “non è possibile alcuna previsione sulla tempistica di riparazione ad opera dell’Enel, e quindi sulla durata dell’emergenza.I serbatoi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) Dal’isola d’è senza acqua a causa di un grossoche si è verificatodi Melito (Napoli). In una nota Evi, società che gestisce il servizio idrico integrato sull’isola d’, spiega che “questa circostanza ha sconvolto il sistema costituito dalle centrali di sollevamento idrico gestite dRegione Campania la quale, a metà mattinata di oggi, ha dovuto interrompere completamente la fornitura idrica all’isola d’. Sono state chiuse tutte e tre le condotte sottomarine che alimentano la maggiore delle isole partenopee”. Al momento, prosegue Evi, “non è possibile alcuna previsione sulla tempistica di riparazione ad opera dell’Enel, e quindi sulla durata dell’emergenza.I serbatoi ...

