Ischia | 19enne ferita dall’elica del gommone | rischia amputazione del braccio

(Di martedì 28 giugno 2022) Grave incidente in mare, ieri pomeriggio, 27 giugno, ad. Una ragazza è statagravementedi unche l’avrebbe travolta mentre faceva il bagno. La dinamica dei fatti è ancora da chiarire. La ragazza, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe caduta in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Drammatico incidente questo pomeriggio nelle acque tra i Maronti e Sant'Angelo , vittima una. La ragazza, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe caduta in mare mentre si ...di,......stazione insieme a quelli della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio unincensurato di. ...Trasportata all’ospedale del Mare di Napoli in elicottero, non rischia la vita ma le sue condizioni sono serie ...Drammatico incidente questo pomeriggio nelle acque tra i Maronti e Sant’Angelo, vittima una 19enne. La ragazza, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe caduta in mare mentre si trovava a bo ...