Irene Grandi | la triste confessione | è successo qualcosa di molto brutto

Leggi su sologossip

(Di martedì 28 giugno 2022)si è raccontata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: laha sorpreso tutti. Autentica icona di una generazione,continua ad essere un’artista dalla grande personalità: “Mi è sempre piaciuto andare controcorrente. Questo non mi ha premiato, forse anche perché non sono stata una brava manager di me stessa. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.