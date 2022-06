(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) -, 29 giugno, è in programma ilde appuntamento che aconclude laa Roma. Nel giorno dedicato alla festività dei patroni della Capitale, Santi Pietro e Paolo, l'ippodromo romano ospiterà, a partire dalle ore 17, il tradizionale convegno diimperniato sulTino Triossi, sulGaetano Turilli e sulCarena. "Con questi ultimi tredi premi si conclude in maniera sontuosa laprimaverile all'Ippodromoche ci ha regalato fin qui tante soddisfazioni - afferma Elio Pautasso, Direttore generale Hippogroup Roma ...

Il 2 luglio si apre la stagionealle Bettole di Varese e in futuro ci sarà anche ilSi apre il 2 luglio con il premio Mario Benetti, si continua il 5 con il Premio Guido e Bruno Ermolli ...... " L'estate varesina è l'- ha esordito l'assessore allo Sport del Comune di Varese Stefano ... Spero che il nuovo progetto della pista divada presto in porto". L'appuntamento con le corse ... Ippica: trotto, domani a Capannelle triplo Gran Premio di fine stagione Corse intitolate a tre grandissimi personaggi che hanno fatto la storia dell’ippica romana e nazionale ... professionisti) che nel trotto primeggia a livello europeo. I proprietari stranieri vengono ...ROMA - La nuova stagione del Savio regala un vernissage di altissimo profilo, con il Gran Premio del Centenario, il trotter di via Ambrosini che compie ...