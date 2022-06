Ipf, in Campania con Di Maio dal M5s 3 consiglieri regionali su 6. Ciarambino guiderà il nuovo gruppo (Di martedì 28 giugno 2022) Nasce in Consiglio regionale della Campania il gruppo di Insieme per il Futuro: ne fanno parte tre dei sei eletti lo scorso anno nelle file del M5s. Capogruppo della nuova formazione e’ un esponente storico dei Cinquestelle campani, Valeria Ciarambino, gia’ candidata alla presidenza della Regione, attuale vicepresidente dell’assemblea e finora alla guida del gruppo M5s. Con lei, aderiscono a Ipf i consiglieri Luigi Cirillo e Salvatore Aversano. nuovo capogruppo del M5s e’ Michele Cammarano, che resta nel movimento con il vice capogruppo Vincenzo Ciampi e il consigliere Gennaro Saiello. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) Nasce in Consiglio regionale dellaildi Insieme per il Futuro: ne fanno parte tre dei sei eletti lo scorso anno nelle file del M5s. Capodella nuova formazione e’ un esponente storico dei Cinquestelle campani, Valeria, gia’ candidata alla presidenza della Regione, attuale vicepresidente dell’assemblea e finora alla guida delM5s. Con lei, aderiscono a Ipf iLuigi Cirillo e Salvatore Aversano.capodel M5s e’ Michele Cammarano, che resta nel movimento con il vice capoVincenzo Ciampi e il consigliere Gennaro Saiello. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

