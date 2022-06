Inter, Sanchez blocca Dybala: cileno deluso dal club nerazzurro (Di martedì 28 giugno 2022) Alexis Sanchez deluso dal comportamento dell’Inter Alexis Sanchez si aspettava un po’ più di riconoscenza da parte dell’Inter. E’ questo sostanzialmente il pensiero del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il cileno, secondo il quotidiano, voleva avere un’altra possibilità in nerazzurro per cui sta scegliendo con calma la sua nuova suqadra, bloccando di fatto l’arrvio di Dybala. “A differenza di Vidal, nel contratto di Sanchez non è stata inserita una clausola di uscita: occorre trovare un’intesa per una buonuscita. Come noto, però, Alexis è un giocatore molto orgoglioso e si sente scaricato dall’Inter, dopo una stagione in cui è convinto di aver dato un contributo prezioso se non fondamentale ... Leggi su intermagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Alexisdal comportamento dell’Alexissi aspettava un po’ più di riconoscenza da parte dell’. E’ questo sostanzialmente il pensiero del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il, secondo il quotidiano, voleva avere un’altra possibilità inper cui sta scegliendo con calma la sua nuova suqadra,ndo di fatto l’arrvio di. “A differenza di Vidal, nel contratto dinon è stata inserita una clausola di uscita: occorre trovare un’intesa per una buonuscita. Come noto, però, Alexis è un giocatore molto orgoglioso e si sente scaricato dall’, dopo una stagione in cui è convinto di aver dato un contributo prezioso se non fondamentale ...

Pubblicità

FBiasin : #Inter-#Dybala: - Il club ha già fatto la sua offerta. - Poca distanza sull’ingaggio del giocatore, tanta su bonus… - Inter : ?? | #AssistOfTheSeason Il miglior assist della stagione 2021/2022.... ?????? L'assist acrobatico di Nicolò Barella pe… - Inter : ? | EVERY GOAL ?? Febbraio: @Alexis_Sanchez e @EdDzeko in rete per un posto in semifinale di Coppa Italia ?? Prese… - InterUEA : #TS - #Sanchez, prende corpo l'ipotesi buonuscita: #Marotta non vuole aspettare #Inter #calciomercato - DaniloBatresi : RT @jrbasket2015: #Biasin live sul canale Twitch #CalciomercatoIt Ieri ho parlato con qualcuno abbastanza informato. Per l’#Inter è stata… -