Inter-Lukaku, cosa succede? L’episodio spegne la gioia dei tifosi (Di martedì 28 giugno 2022) Inter-Lukaku, colpo di scena e tifosi amareggiati. cosa succede? L’episodio mina l’entusiasmo della piazza nerazzurra per il grande ritorno. Andato via lo scorso anno dopo una stagione da dominatore, Romelu Lukaku è pronto a fare ritorno all’Inter. Un ritorno che ha fatto discutere parte del tifo nerazzurro, accendendone però l’altra, vogliosa di ritrovare tra le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 giugno 2022), colpo di scena eamareggiati.mina l’entusiasmo della piazza nerazzurra per il grande ritorno. Andato via lo scorso anno dopo una stagione da dominatore, Romeluè pronto a fare ritorno all’. Un ritorno che ha fatto discutere parte del tifo nerazzurro, accendendone però l’altra, vogliosa di ritrovare tra le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Inter, domani le visite mediche di #Asllani e #Lukaku - FBiasin : Domani visite, firma e contenuti #Inter. #Lukaku - DiMarzio : .@Inter, durante l'evento 'ricordo Candido Cannavò', l'AD nerazzurro #Marotta ha parlato delle situazioni legate a… - mr_kubra : RT @SimoneTogna: Domani fila per le visite in casa #Inter: prima toccherà a Kristjan #Asllani, poi sarà la volta di Romelu #Lukaku. - NackaSkoglund89 : RT @oidonos: +++ Manca ancora qualche dettaglio sui bonus tra #Chelsea e #Inter per il trasferimento di #Lukaku in neroazzurro. Il belga er… -