Inter | è di nuovo Romelu - mania | i tifosi ' assediano' l' aeroporto

(Di martedì 28 giugno 2022) 'Penso stasera'. Non una certezza, ma una supposizione: è comunque bastata per scaldare gli animiisti, che hanno raggiunto Linate sperando di riabbracciareLukaku. Le parole di Beppe ...

'Penso stasera'. Non una certezza, ma una supposizione: è comunque bastata per scaldare gli animi interisti, che hanno raggiunto Linate sperando di riabbracciare Romelu Lukaku. Le parole di Beppe ...... sarebbe stato proposto dalla dirigenza granata al Chelsea, che è in cerca di undifensore, questo secondo Tuttosport . Sul brasiliano c'è da tempo l'interesse dell 'che vuole provare a ...ForzAzzurri.net - Il calciomercato delle milanesi è belga. Il Milan porta a casa Origi e l'Inter riporta a San Siro Lukaku Un nuovo attacco a Milano. Le notizie di ...Come abbiamo detto pochi giorni fa, il Monza, dopo aver soffiato un obiettivo di mercato al Toro, il portiere Alessio Cragno, sembrerebbe esserci riuscito anche per Stefano Sensi, di ...