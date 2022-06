Inter | domani le visite mediche di Lukaku

Pubblicità

DiMarzio : #Inter, domani le visite mediche di #Asllani e #Lukaku - FBiasin : Domani visite, firma e contenuti #Inter. #Lukaku - SimoneTogna : Non solo #lukaku: da programma sono pure previste per domani le visite mediche di #asllani. #inter #Calciomercato - sportli26181512 : Inter, #Marotta apre al #Lukaku-day: 'Penso arriverà stasera': L'amministratore delegato dei nerazzurri ha svelato… - DAZN_IT : ?? Marotta annuncia l'arrivo di #Lukaku a Milano. L'attaccante belga sosterrà domani le visite mediche #DAZN #Inter -

giornata di visite mediche in casa nerazzurra: oltre a #Lukaku, test medici all'Humanitas e al Coni anche per #Asllani " @calciomercatoit- Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 28, 2022Romelu Lukaku è sempre più vicino all'. Con il tradizionale giro di impegni programmato per- tra visite mediche e firma in sede - , il belga è pronto a riabbracciare la squadra con cui ha vinto uno scudetto da protagonista ...Domani è il gran giorno. Lukaku è ovviamente il piatto forte, ma domani sarà anche il giorno dell’ufficialità per Kristjan Asllani, il centrocampista albanese classe 2002 in arrivo dall’Empoli. L’Inte ...Nell'ambito dei discorsi per Lukaku (che domani sarà a Milano per le visite mediche), il ... e resta in vantaggio ma l'Inter spera in un'asta visto che i parigini non hanno ancora raggiunto i 70 ...