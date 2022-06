Industria: Istat, ad aprile fatturato +2,7% su mese, +22% su anno (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. -(Adnkronos) - Ad aprile l'Istat stima che il fatturato dell'Industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti del 2,7%, in termini congiunturali, sia per il totale sia per le componenti interna ed estera. Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale cresce su base annua del 22,0%, con incrementi del 21,8% sul mercato interno e del 22,5% su quello estero. Quanto ai raggruppamenti principali di industrie, ad aprile gli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti mensili per l'energia (+6,0%), i beni strumentali (+3,5%), i beni di consumo (+2,1%) e i beni intermedi (+2,0%). Su base annua l'Istat segnala incrementi tendenziali molto marcati per l'energia (+64,4%), i beni intermedi (+30,3%) e i beni di consumo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. -(Adnkronos) - Adl'stima che ildell', al netto dei fattori stagionali, aumenti del 2,7%, in termini congiunturali, sia per il totale sia per le componenti interna ed estera. Corretto per gli effetti di calendario, iltotale cresce su base annua del 22,0%, con incrementi del 21,8% sul mercato interno e del 22,5% su quello estero. Quanto ai raggruppamenti principali di industrie, adgli indici destagionalizzati delsegnano aumenti mensili per l'energia (+6,0%), i beni strumentali (+3,5%), i beni di consumo (+2,1%) e i beni intermedi (+2,0%). Su base annua l'segnala incrementi tendenziali molto marcati per l'energia (+64,4%), i beni intermedi (+30,3%) e i beni di consumo ...

