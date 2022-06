Industria | ad aprile fatturato sale del 2 | 7% | è al top dal 2000

Pubblicità

L'Istat stima che il fatturato dell'italiana , al netto dei fattori stagionali, sia aumentato addel 2,7% in termini congiunturali, sia per il totale sia per le componenti interna ed estera, e del 22% in termini ...Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, adgli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali per l'energia (+6%), i beni strumentali (+3,5%), i beni ...Prosegue ad aprile la crescita congiunturale del fatturato dell’industria, con l’indice destagionalizzato che tocca il livello più elevato dall’iniz ...Tutto sommato, tra l’esplosione di prezzi dell'energia e materie prime, difficoltà delle catene di approvvigionamento, c’è un’Italia che riesce a resistere ai venti di crisi. Prosegue infatti ad april ...