In Italia scomparse 2 aziende agricole su 3: continua la decrescita economica (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu – Quanto emerge dalla presentazione dei primi risultati del settimo Censimento generale dell’agricoltura dell’Istat, svolto tra gennaio e luglio 2021, con riferimento all’annata agraria 2019-20202, è uno scenario di riduzione del numero delle aziende agricole sul territorio Italiano, con una relativa decrescita per quanto riguarda tutto il settore. Infatti, sono scomparse quasi due aziende agricole su tre nell’arco dei 38 anni intercorsi dal 1982 (anno di riferimento del terzo Censimento dell’agricoltura, i cui dati sono comparabili con quelli del 2020): a ottobre 2020 risultano attive in Italia poco più di 1 milione di aziende, nonostante la Sau (superficie agricola utilizzata) sia più che raddoppiata, passando da 5,1 a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu – Quanto emerge dalla presentazione dei primi risultati del settimo Censimento generale dell’agricoltura dell’Istat, svolto tra gennaio e luglio 2021, con riferimento all’annata agraria 2019-20202, è uno scenario di riduzione del numero dellesul territoriono, con una relativaper quanto riguarda tutto il settore. Infatti, sonoquasi duesu tre nell’arco dei 38 anni intercorsi dal 1982 (anno di riferimento del terzo Censimento dell’agricoltura, i cui dati sono comparabili con quelli del 2020): a ottobre 2020 risultano attive inpoco più di 1 milione di, nonostante la Sau (superficie agricola utilizzata) sia più che raddoppiata, passando da 5,1 a ...

Pubblicità

Copagri : RT @istat_it: Primi risultati 7° #CensimentoAgricoltura: a ottobre 2020 sono attive in Italia 1.133.023 aziende agricole, dal 1982 ne sono… - Cia_Agricoltura : RT @istat_it: Primi risultati 7° #CensimentoAgricoltura: a ottobre 2020 sono attive in Italia 1.133.023 aziende agricole, dal 1982 ne sono… - istat_it : Primi risultati 7° #CensimentoAgricoltura: a ottobre 2020 sono attive in Italia 1.133.023 aziende agricole, dal 198… - jethromidian1 : RT @alarm_phone: ?? 13 persone scomparse tra la #Tunisia e l' #Italia! Stamattina, alcuni parenti ci hanno allertato riguardo una barca con… - ParmaLidia : RT @alarm_phone: ?? 13 persone scomparse tra la #Tunisia e l' #Italia! Stamattina, alcuni parenti ci hanno allertato riguardo una barca con… -