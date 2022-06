Pubblicità

Il Sannio Quotidiano

... dice Bruno, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess. E ... i bandi Ice per sostenere l'esportazione sono stati in gran parte acquisiti dadel Mezzogiorno, ...... finisce sempre sul tavolo sbagliato: quello delle, delle professioni, dei lavoratori, dei ... da Gianroberto Casaleggio a Bruno. Il senso del pudore non li tocca minimamente: questa ... Imprese: Tabacci, 'industria di marca grande punto di forza del nostro Paese' Condividi questo articolo:Milano, 28 giu.(Adnkronos) – “Nonostante la congiuntura difficile, le industrie di marca italiane lo scorso anno sono riuscite ad affermarsi, consentendo al Paese di realizza ...In una Italia senz'acqua, il Palazzo del potere si dimostra senza dignità, senza pudore. Che tristezza questi teatrini di giravolte mentre ...