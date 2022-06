Ilicic Bologna, Perinetti: «È un fuoriclasse, in rossoblù sono rinati grandi campioni» (Di martedì 28 giugno 2022) L’attuale d.t. del Brescia Giorgio Perinetti ha parlato del possibile approdo al Bologna di Ilicic Giorgio Perinetti, attuale d.t. del Brescia con un passato al Palermo, è stato l’uomo che ha portato in Italia Josip Ilicic. E in una intervista a La Gazzetta dello Sport, il dirigente ha parlato del possibile approdo dello sloveno al Bologna. SCOPERTA – «Lo vidi nel Maribor e lo segnalai a Walter Sabatini che attivò Maurizio Zamparini nel Palermo del 2010: nel giro di poche ore il presidente fece tutto. Lo ebbi anche quando diventai direttore sportivo in rosanero: purtroppo fu un’annata dura che ci vide retrocedere, così Josip finì alla Fiorentina a 9 milioni (venne pagato 1,8 milioni di euro). Giocatore di vero talento». AMBIENTE Bologna – «Josip è un ragazzo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) L’attuale d.t. del Brescia Giorgioha parlato del possibile approdo aldiGiorgio, attuale d.t. del Brescia con un passato al Palermo, è stato l’uomo che ha portato in Italia Josip. E in una intervista a La Gazzetta dello Sport, il dirigente ha parlato del possibile approdo dello sloveno al. SCOPERTA – «Lo vidi nel Maribor e lo segnalai a Walter Sabatini che attivò Maurizio Zamparini nel Palermo del 2010: nel giro di poche ore il presidente fece tutto. Lo ebbi anche quando diventai direttore sportivo in rosanero: purtroppo fu un’annata dura che ci vide retrocedere, così Josip finì alla Fiorentina a 9 milioni (venne pagato 1,8 milioni di euro). Giocatore di vero talento». AMBIENTE– «Josip è un ragazzo ...

