Il sonno della politica | dalle spiagge ai palazzi

(Di martedì 28 giugno 2022) Un tempo andava di moda lasotto l’ombrellone. Si sfogliavano mazzette di giornali i cui articoli venivano commentati dai bagnanti e s’innescavano dispute, perfino accese, su questo o quel personaggio, sulle vicende che appassionavano anche chi non era proprio un esperto di partiti e coalizioni. Oggi sulleil rumore delle onde si mischia, come sempre, a quello dei bambini presi dai loro giochi acquatici, ma non si sente una parola che suoni vagamente legata ad una discussione sulla. Sono spariti perfino i giornali insieme con i venditori ambulanti che li offrivano sotto il sole rovente. Un rito antico sparito negli ultimi anni. A testimonianza del disinteresse per lache la progressiva crescita dell’astensionismo elettorale evidenzia in maniera preoccupante. Sarà per questo – ma non ...