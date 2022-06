Il sindaco leghista di Gallarate definisce “ragazzata” la pietra d’inciampo imbrattata (Di martedì 28 giugno 2022) Un tempo questi gesti venivano etichettati con il termine “goliardia”. Oggi, con l’avanzare degli anni e degli episodi analoghi, il vocabolario si arricchisce di una nuova parola utilizzata per sminuire la gravità del gesto. A sdoganare l’etichetta di “ragazzata” è stato il sindaco leghista di Gallarate (in provincia di Varese) che ha deciso di sminuire l’ennesimo schiaffo alla memoria: la pietra d’inciampo in omaggio a Clara Pirani imbrattata nelle vie della cittadina lombarda. E, purtroppo, questa piastra di ottone non è stata l’unica vittima nelle ultime settimane. Gallarate, il sindaco leghista definisce “ragazzata” la pietra d’inciampo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Un tempo questi gesti venivano etichettati con il termine “goliardia”. Oggi, con l’avanzare degli anni e degli episodi analoghi, il vocabolario si arricchisce di una nuova parola utilizzata per sminuire la gravità del gesto. A sdoganare l’etichetta di “” è stato ildi(in provincia di Varese) che ha deciso di sminuire l’ennesimo schiaffo alla memoria: lain omaggio a Clara Piraninelle vie della cittadina lombarda. E, purtroppo, questa piastra di ottone non è stata l’unica vittima nelle ultime settimane., il” la...

Il sindaco leghista di Gallarate definisce "ragazzata" la pietra d'inciampo imbrattata La lastra di ottone in memoria della maestra ebrea Clara Pirani - deportata e uccisa ad Auschwitz nel 1944 - nel centro della città e il primo cittadino che minimizza ...