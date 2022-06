Il raid russo contro il centro commerciale a Kremenchuk (Di martedì 28 giugno 2022) Strage di civili in un centro commerciale. A Kremenchuk, nella regione di Poltava sulle rive del fiume Dnipro, nell'Ucraina centrale, "oltre mille persone" ieri stavano facendo acquisti all'interno dell'Amstor, 300 metri dalla stazione ferroviaria, quando poco prima delle 16 locali due missili russi lo hanno centrato, provocando almeno 18 morti e oltre 50 feriti, di cui 6 in condizioni gravi. Altre 36 persone risultano disperse. Secondo le prime ricostruzioni dell'esercito di Kiev, l'attacco è stato compiuto con due missili a lungo raggio Kh-22 sparati dalla regione russa di Kursk da bombardieri Tu-22M3, decollati dalla base di Shaykovka. L'obiettivo colpito non costituiva un "pericolo per l'esercito russo" e non aveva "nessun valore strategico", ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 giugno 2022) Strage di civili in un. A, nella regione di Poltava sulle rive del fiume Dnipro, nell'Ucraina centrale, "oltre mille persone" ieri stavano facendo acquisti all'interno dell'Amstor, 300 metri dalla stazione ferroviaria, quando poco prima delle 16 locali due missili russi lo hanno centrato, provocando almeno 18 morti e oltre 50 feriti, di cui 6 in condizioni gravi. Altre 36 persone risultano disperse. Secondo le prime ricostruzioni dell'esercito di Kiev, l'attacco è stato compiuto con due missili a lungo raggio Kh-22 sparati dalla regione russa di Kursk da bombardieri Tu-22M3, decollati dalla base di Shaykovka. L'obiettivo colpito non costituiva un "pericolo per l'esercito" e non aveva "nessun valore strategico", ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui ...

