'Il Psg scarica Neymar e gli comunica di essere sul mercato' (Di martedì 28 giugno 2022) PARIGI (Francia) - Il Paris Saint - Germain ha deciso: vuole che Neymar vada via. E secondo quanto riferito a Rmc da una fonte vicina al presidente Al - Khelaifi , e poi pubblicato da 'El Pais' e 'As',... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 giugno 2022) PARIGI (Francia) - Il Paris Saint - Germain ha deciso: vuole chevada via. E secondo quanto riferito a Rmc da una fonte vicina al presidente Al - Khelaifi , e poi pubblicato da 'El Pais' e 'As',...

Pubblicità

sportli26181512 : 'Il #Psg scarica #Neymar e gli comunica di essere sul mercato': Secondo Rmc ci sarebbe stato un incontro tra il clu… - Roberta_Siro : RT @sportface2016: Il #Psg scarica #Neymar: club disposto a pagare 200 milioni per l'addio del brasiliano - Tiarossi2 : RT @sportface2016: Il #Psg scarica #Neymar: club disposto a pagare 200 milioni per l'addio del brasiliano - sportface2016 : Il #Psg scarica #Neymar: club disposto a pagare 200 milioni per l'addio del brasiliano - infoitsport : Neymar-Juve, che caos: il PSG lo scarica, la cifra è pazzesca -