Il principe Harry: «Kate Middleton vive come una prigioniera». Le parole sconvolgenti (Di martedì 28 giugno 2022) Il principe Harry torna all'attacco della famiglia reale. Il marito di Meghan Markle è tornato a puntare il dito, dall'America, contro la sua famiglia avvertendo: «Kate Middleton vive come una prigioniera». Il duca di Sussex, spesso al centro delle controversie reali, questa volta, sembra aver preso le difese della moglie di suo fratello maggio, il principe William. Harry avrebbe assicurato che Kate Middleton vive come una prigioniera a Kensigton Palace, costretta a fare i conti con numerosi divieti dovuti al ruolo che ricopre. A diffondere la notizia alla True Royalty Tv è stata la giornalista, esperta di famiglie reali, Ingrid Seward.

