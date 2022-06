Il nome scelto da Cristina Chiabotto per la seconda figlia: è il marito a dare un indizio (Di martedì 28 giugno 2022) La prima figlia di Cristina Chiabotto si chiama Luce, la seconda figlia avrà un nome perfetto da accostare alla sorellina. Lo pensano in molti, da quando il marito di Cristina, Marco Roscio, ha rivelato un indizio importane sulla scelta del nome della piccolina. Manca pochissimo alla data del parto, in realtà in questi giorni ogni momento potrebbe essere quello giusto per Cristina Chiabotto e la sua piccolina. Pronta per il secondo parto naturale con epidurale, l’ex reginetta di bellezza non vede l’ora di coccolare la sua seconda bambina. Luce ha compiuto il suo primo anno a maggio e in pratica per lei sarà un po’ come avere una gemellina. Per Cristina ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 giugno 2022) La primadisi chiama Luce, laavrà unperfetto da accostare alla sorellina. Lo pensano in molti, da quando ildi, Marco Roscio, ha rivelato unimportane sulla scelta deldella piccolina. Manca pochissimo alla data del parto, in realtà in questi giorni ogni momento potrebbe essere quello giusto pere la sua piccolina. Pronta per il secondo parto naturale con epidurale, l’ex reginetta di bellezza non vede l’ora di coccolare la suabambina. Luce ha compiuto il suo primo anno a maggio e in pratica per lei sarà un po’ come avere una gemellina. Per...

