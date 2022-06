Il movimento diventa arte con Freddy (Di martedì 28 giugno 2022) «Al posto giusto e al momento giusto». Così Carlo Freddi definisce il marchio che ha fondato e di cui ancora oggi è presidente. Consapevole dei tempi che cambiano, ma sempre fedele all’idea di movimento come forma d’arte, negli ultimi anni Freddy ha spinto l’acceleratore sull’athleisure, trend in continua evoluzione con un fatturato pari a 295 miliardi di euro a livello globale (secondo le stime di Launchmetrics). Nelle sale del Nhow Hotel di Milano, Freddy ha presentato in anteprima assoluta la collezione per la prossima primavera estate, dedicata a uomo, donna e bambino. Per l’occasione, la passerella - allestita di fronte a un pannello a tema jungle - a sottolineare l’impegno del marchio per la sostenibilità - si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico. Carlo Freddi e Le Farfalle Uno «show nello ... Leggi su panorama (Di martedì 28 giugno 2022) «Al posto giusto e al momento giusto». Così Carlo Freddi definisce il marchio che ha fondato e di cui ancora oggi è presidente. Consapevole dei tempi che cambiano, ma sempre fedele all’idea dicome forma d’, negli ultimi anniha spinto l’acceleratore sull’athleisure, trend in continua evoluzione con un fatturato pari a 295 miliardi di euro a livello globale (secondo le stime di Launchmetrics). Nelle sale del Nhow Hotel di Milano,ha presentato in anteprima assoluta la collezione per la prossima primavera estate, dedicata a uomo, donna e bambino. Per l’occasione, la passerella - allestita di fronte a un pannello a tema jungle - a sottolineare l’impegno del marchio per la sostenibilità - si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico. Carlo Freddi e Le Farfalle Uno «show nello ...

Pubblicità

Simo07827689 : RT @boni15_boni: Fabio Termine è il nuovo sindaco di Sciacca W 5 ????????? A Sciacca, in provincia di Agrigento, il candidato sindaco sost… - fcister69 : RT @boni15_boni: Fabio Termine è il nuovo sindaco di Sciacca W 5 ????????? A Sciacca, in provincia di Agrigento, il candidato sindaco sost… - IVALDO1962 : RT @boni15_boni: Fabio Termine è il nuovo sindaco di Sciacca W 5 ????????? A Sciacca, in provincia di Agrigento, il candidato sindaco sost… - Giancar70336148 : RT @boni15_boni: Fabio Termine è il nuovo sindaco di Sciacca W 5 ????????? A Sciacca, in provincia di Agrigento, il candidato sindaco sost… - Majden3 : RT @boni15_boni: Fabio Termine è il nuovo sindaco di Sciacca W 5 ????????? A Sciacca, in provincia di Agrigento, il candidato sindaco sost… -