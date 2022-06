Il mondo di Bansky invade la stazione Tiburtina (FOTO)

(Di martedì 28 giugno 2022) Ildiarriva a Roma, e sbarca alla. La mostra The World of Banksy – The Immersive Experience raggiunge la città eterna, che ospita l’arte del famoso street artist inglese presso la Galleria Commerciale delladi Romadal 28 giugno al 27 novembre 2022. Le opere diin mostra a Roma Il percorso propone oltre 100 opere, murales e oggetti dell’artista britannico, che ripercorrono tutta la sua produzione. Dai dipinti della primissima fase della sua carriera fino agli ultimi anni, dalle opere realizzate con la tecnica dei graffiti a mano fino a quelle realizzate con lo stencil che gli consente una maggiore rapidità di esecuzione. Adatta a persone di ogni età, questa nuova mostra di Bansy a Roma presenta ...

Pubblicità

ArtsLife

...americano Obey (dopo il successo di). Un weekend all'insegna di incontri (44 in tutto) con oltre 30 editori e una decina di librerie pugliesi riuniti intorno a un unico tema: "Leggere il"...... a Bari, prosegue con Obey, un altro dei più popolari e iconici autori di arte pubblica nel. ... " A Bari la cultura è sempre più internazionale, dopo il grande successo della mostra diora ... Pianeta Banksy. L'uomo, la sua opera e il movimento che ha ispirato Un altro tragico salvataggio è stato effettuato nel Mediterraneo centrale. Circa 71 migranti sono stati soccorsi dall’equipaggio della Geo Barents, mentre sono 22 i dispersi. Una persona è morta a bor ...La mostra The World of Banksy – The Immersive Experience raggiunge la città eterna, che ospita l’arte del famoso street artist inglese presso la Galleria Commerciale della stazione di Roma Tiburtina d ...