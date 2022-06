IL MATTINO – Il Napoli cambia obiettivo in difesa: Casale del Verona è la priorità (Di martedì 28 giugno 2022) Il Napoli deve acquistare un quarto centrale di difesa, ma non ha grande fretta perché per ora ha in roso Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus, quindi può sondare a capire come si mette il mercato. La trattiva per Ostigard al Napoli è ad un punto morto, con Brighton che resta sulla sua valutazione di circa 10 milioni di euro per il giocatore ed il Napoi che arriva ad offrirne massimo 6 con i bonus. In questo contesto esce fuori il nome di Nicolò Casale, da sempre uno dei preferito di Cristiano Giuntoli e che piace anche ad altri club di Serie A. Casale al Napoli: la trattativa Secondo quanto riferisce Il MATTINO al momento Casale è il preferito dalla società di Aurelio De Laurentiis. Casale potrebbe arrivare anche a campionato già ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 giugno 2022) Ildeve acquistare un quarto centrale di, ma non ha grande fretta perché per ora ha in roso Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus, quindi può sondare a capire come si mette il mercato. La trattiva per Ostigard alè ad un punto morto, con Brighton che resta sulla sua valutazione di circa 10 milioni di euro per il giocatore ed il Napoi che arriva ad offrirne massimo 6 con i bonus. In questo contesto esce fuori il nome di Nicolò, da sempre uno dei preferito di Cristiano Giuntoli e che piace anche ad altri club di Serie A.al: la trattativa Secondo quanto riferisce Ilal momentoè il preferito dalla società di Aurelio De Laurentiis.potrebbe arrivare anche a campionato già ...

