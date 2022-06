Il Manchester United è stato collegato con 100 giocatori quest’estate: ecco un elenco di tutti loro (Di martedì 28 giugno 2022) Sito inglese: Al Manchester United è stata promessa un’estate impegnativa dall’allenatore ad interim uscente Ralf Rangnick – e le voci non si sono certo interrotte. In effetti, come comunità di fan del Manchester United Muppetier (si apre in una nuova scheda) ha notato sui social media, i Red Devils sono stati collegati a ben 100 giocatori durante questa finestra di mercato, nonostante non abbiano ancora coinvolto nessuno. La lista (si apre in una nuova scheda) è stato compilato dall’account Twitter, facendo riferimento alla lunga lista di giocatori che si vocifera, alcuni più di altri. ROTTURA: Lo United è stato collegato a oltre 100 giocatori quest’anno. pic.twitter.com/tPs3ao9Psd25 giugno ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 giugno 2022) Sito inglese: Alè stata promessa un’estate impegnativa dall’allenatore ad interim uscente Ralf Rangnick – e le voci non si sono certo interrotte. In effetti, come comunità di fan delMuppetier (si apre in una nuova scheda) ha notato sui social media, i Red Devils sono stati collegati a ben 100durante questa finestra di mercato, nonostante non abbiano ancora coinvolto nessuno. La lista (si apre in una nuova scheda) ècompilato dall’account Twitter, facendo riferimento alla lunga lista diche si vocifera, alcuni più di altri. ROTTURA: Loa oltre 100quest’anno. pic.twitter.com/tPs3ao9Psd25 giugno ...

Pubblicità

ManUtdMEN : Manchester United 'interested' in Nicolas Tagliafico transfer #mufc - xxxFxxx19 : RT @CuriosidadesPRL: Novo uniforme 2 do Manchester United. - yangeduz : RT @CuriosidadesPRL: Novo uniforme 2 do Manchester United. - junews24com : De Jong sempre più lontano dalla Juve: accordo raggiunto col nuovo club - - sportli26181512 : Manchester United, oltre 130 milioni per due gioielli dell'Ajax: Il Manchester United punta Lisandro Martinez e Ant… -