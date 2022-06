Il Manchester United domina la nostra top 10 di trasferimenti estivi più dispendiosi dell’ultimo decennio

ManUtdMEN : Manchester United 'interested' in Nicolas Tagliafico transfer #mufc - Caoqian818919 : Manchester united Ucl final 2008 #footballshirts #classicfootballshirts #football #fashion #cr7 #manchesterunited… - inter_pictures : @__mat_01 Si sapeva già dall’inizio che si sarebbe accasato, ha fatto così con il Manchester United. È un ex da alm… - iOwnArshdeep : Manchester united in UCL - hasvistomatrix : @elmundoes Dicen que se va al Manchester United o al PSG. -

Come il suo passaggio al, durato appena un anno perché in Inghilterra la signora non si è mai ambientata (" Io non gli dicevo "siamo qui per colpa tua". Gli dicevo semplicemente "...Ha già indossato la maglia della Roma , almeno quella di allenamento, Nemanja Matic, come scrive Chiara Zuzzgelli su . Il centrocampista exla prossima settimana sarà nella capitale per unirsi a Mourinho e ai nuovi compagni, intanto però sta lavorando in palestra con un preparatore personale con una maglia giallorossa. ...Cherubini e soci tengono ancora viv la pista Morata, per il quale come noto non è stata esercitata l’opzione di riscatto fissata a 35 milioni. Vedremo se più avanti verrà riaperto o meno un dialogo co ...Due i club interessati al difensore olandese, in scadenza di contratto nel 2023: Manchester United e Chelsea. In vantaggio sembrano esserci i londinesi, che negli ultimi giorni hanno dato ...