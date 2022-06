Il Manchester United ad un passo da Frenkie de Jong: così si sblocca pure il mercato del Barcellona (Di martedì 28 giugno 2022) Il Manchester United di Erik ten Hag si appresta a battere il primo colpo di questa finestra di mercato e, di riflesso, ad imprimere una svolta... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Ildi Erik ten Hag si appresta a battere il primo colpo di questa finestra die, di riflesso, ad imprimere una svolta...

Pubblicità

ManUtdMEN : Manchester United 'interested' in Nicolas Tagliafico transfer #mufc - sportli26181512 : Ajax: scontro con Antony per il prezzo del cartellino: Antony, esterno destro dell'Ajax, è uno degli obiettivi del… - Marco_Gualtieri : @LeonettiFrank Frank, secondo te più Chelsea o Manchester United? A me pare che abbia iniziato a fare i capricci da… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Ad un passo l'accordo con il Barcellona per De Jong - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Ad un passo l'accordo con il Barcellona per De Jong -