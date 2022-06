Il governo Draghi si è rafforzato con le amministrative? (Di martedì 28 giugno 2022) Salvini e Meloni – quelli che avrebbero dovuto prendersi tutto – hanno perso Verona, Parma, Lodi, Piacenza, Catanzaro, Alessandria e Monza. Solo per citare i comuni più importanti, quelli che possono indicare una tendenza. Altro che governo più forte. Draghi è sempre più in bilico Verona è un caso mostruoso, la città veneta per anni è stata il simbolo della persuasione di una cultura destrorsa, xenofoba, patriarcale e violenta che ha impunemente professato valori incompatibili con la Costituzione. Damiano Tommasi ha messo in pratica una campagna elettorale costruita sulle proposte, senza cedere mai allo sberleffo e alla bile, e godendo della popolarità della sua carriera nel mondo del calcio in cui si è sempre distinto per serietà e correttezza. Nonostante ogni elezione (soprattutto per le amministrative) abbia dei numeri che vengono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 giugno 2022) Salvini e Meloni – quelli che avrebbero dovuto prendersi tutto – hanno perso Verona, Parma, Lodi, Piacenza, Catanzaro, Alessandria e Monza. Solo per citare i comuni più importanti, quelli che possono indicare una tendenza. Altro chepiù forte.è sempre più in bilico Verona è un caso mostruoso, la città veneta per anni è stata il simbolo della persuasione di una cultura destrorsa, xenofoba, patriarcale e violenta che ha impunemente professato valori incompatibili con la Costituzione. Damiano Tommasi ha messo in pratica una campagna elettorale costruita sulle proposte, senza cedere mai allo sberleffo e alla bile, e godendo della popolarità della sua carriera nel mondo del calcio in cui si è sempre distinto per serietà e correttezza. Nonostante ogni elezione (soprattutto per le) abbia dei numeri che vengono ...

