“Il Goal per la Vita” | a Roma il torneo di calcetto per la prevenzione del tumore al seno 

romeoagresti : #DiMaria ha accettato la proposta della #Juve: parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici // Di M… - GoalItalia : ?? ULTIM’ORA ?? #DiMaria ha detto 'sì' alla Juventus: parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli ???? [?… - GoalItalia : La Juve fa sul serio per Zaniolo: offerto Arthur alla Roma ?? I giallorossi lo valutano 50 milioni di euro ?? [?… - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Da Diallo e Paredes, passando per Draxler, Icardi… e non solo: i tanti esuberi del PSG ?? - GoalItalia : Da Diallo e Paredes, passando per Draxler, Icardi… e non solo: i tanti esuberi del PSG ?? -

Sergio Quirante, giornalista dell'emittente spagnola Gol TV, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sulla questione legata a Marco Asensio. Il ...La Juve credo debba fare un sacrificio anche per aggiustare la difesa e non solo". "Tutto l'anno abbiamo parlato di lui, prima perché Mourinho non lo ha fatto giocare nel derby e poi perché ha segnato ...