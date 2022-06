Il gelo di Salvini e Berlusconi sulla Meloni? Vi dico il motivo | la rivelazione di Sallusti

(Di martedì 28 giugno 2022) Il direttore di Libero, Alessandro, ai microfoni di Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber su La7, spiega quale potrebbe essere il futuro di Giorgia. La Gruber fa una domanda precisa: "La leader di Fratelli d'Italia può diventare presidente del Consiglio?". La risposta diè molto chiara: "Lapuò diventare primo ministro. Se gli italiani la voteranno, come credo vedendo i sondaggi, può diventare assolutamente primo ministro". Poi l'affondo su Conte: "È diventato premier un avvocato sconosciuto che ora si ritrova per le mani un partito che non sarà mai suo, non capisco perché non possa diventare primo ministro Giorgia". A questo punto il direttore di Libero ha esplicitato meglio il suo ragionamento: "Un premier che vuole governare in ...

